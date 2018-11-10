В УПЦ назвали разговоры о переименовании церкви клоунадой

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) получила название раньше, чем Украина как государство, и ни о каком переименовании церкви речь идти не может, все разговоры об этом выглядят клоунадой, заявил в субботу, 10 ноября, председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) в эфире украинского «Общественного радио».

«Наша церковь получила свое название еще раньше, чем государство Украина… Поэтому различные заявления (главы Института нацпамяти Украины. — Ред.) Владимира Вятровича или кого-то другого абсолютно абсурдны», — приводит его слова «РИА Новости».

Климент напомнил, что УПЦ была образована «еще во времена, когда ею руководил тогдашний митрополит Филарет».

«Она абсолютно легитимна, так как ее получил Филарет от патриарха московского Алексия (II. — Ред.). Патриарх Алексий дал томос, который Филарет получил, после чего украинский экзархат был реформирован в Украинскую православную церковь», — рассказал он.

Представитель УПЦ добавил, что позже Украинская православная церковь получила все права на имущество и «все юридические аспекты», связанные с ее деятельностью на территории украинского государства.

В конце октября неканонический Киевский патриархат (КП) заявил, что после обретения автокефалии он получит название «Украинская православная церковь». В структуре также заявили, что каноническая УПЦ также должна будет сменить название на Русскую православную церковь.

УПЦ была образована до распада СССР. Осенью 1990 года Архиерейский собор Русской православной церкви предоставил УПЦ независимость и самостоятельность в управлении.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также восстановил в сане предстоятелей непризнанных церквей в республике — главу Киевского патриархата Филарета Денисенко и главу Украинской автокефальной церкви архиепископа Макария Малетича. Более того, Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

В ответ на эти действия синод Русской православной церкви был вынужден разорвать связи с Константинопольским патриархатом.