На Украине сторонники автокефалии напали на резиденцию митрополита УПЦ

Несколько десятков сторонников автокефалии Украинской церкви напали в Кривом Роге на резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема – представителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе УПЦ.

«Они пытались выломать двери здания и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею «предоставления томоса» Украине», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что один из нападавших признался, что он является участником «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) и совсем не религиозен, однако выступает за идею «Единой поместной автокефальной церкви».

«Другой участник признался, что «в теме», но — «за свободную Украину». Третий — требовал, чтобы владыка отказался от своей позиции», — рассказали в УПЦ.

Кроме того, нападавшие развесили на заборе резиденции плакаты, а позже попытались выломать ворота и проникнуть внутрь здания.

За всем происходящим следили полицейские, которые не мешали митингующим «разжигать религиозную рознь», добавили представители Украинской церкви.

Духовенство Днепропетровской епархии поддерживает каноническую УПЦ.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.