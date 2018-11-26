Российское посольство в Киеве забросали дымовыми шашками

Неизвестные забросали дымовыми шашками российское посольство в Киеве.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, к зданию российской дипмиссии стягиваются люди, информация о пострадавших не приводится.

Утром 25 ноября корабли военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Как уточнили в ФСБ, украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом «опасное маневрирование».

В целях безопасности Керченский пролив закрыли для гражданских судов. Военные корабли Украины были задержаны, пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь. В МИД РФ подчеркнули, что действия украинских судов являются провокацией.