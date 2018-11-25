В Совете Федерации прокомментировали действия Украины в Керченском проливе

Действия ВМС Украины в Керченском проливе являются открытой провокацией, ответственность за организацию и проведение которой лежит на Украине. Об этом рассказала «Известиям» сенатор Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди в воскресенье, 25 ноября.

«Действия украинских ВМС, зашедших в акваторию Черного моря, направлены на создание напряженности у границ России, в акватории Черного и Азовского морей», — заявила Ковитиди. По ее мнению, целью Украины является выполнение стратегии США и НАТО против России. Также заход кораблей Украины в акваторию РФ преследует корыстные интересы президента Украины Петра Порошенко по отвлечению всеобщего внимания от серьезных проблем в стране.

Сенатор от Республики Крым добавила, что данные действия идут вразрез со ст. 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву, поскольку нарушает мир и безопасность России.

В настоящий момент корабли ВМС Украины находятся в районе якорной стоянки, однако на якорь не стали.

«Российская сторона не против их проводить, но только в соответствии с установленной процедурой», — подчеркнула Ковитиди.

Ранее руководство крымских портов в целях безопасности закрыло Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, для прохода гражданских судов.

25 ноября в погрануправлении ФСБ сообщили, что три военных корабля Украины пересекли границу России около 7:00 мск, двигаясь в сторону Керченского пролива. Действия украинской стороны являются нарушением ст. 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве. Кроме того, в погрануправлении заявили, что корабли ВМС Украины опасно маневрируют и не подчиняются действиям российских властей.