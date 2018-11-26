Россия созовет срочное заседание СБ ООН по ситуации в Азовском море

Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН 26 ноября в связи с ситуацией в Азово-Керченском регионе. Об этом заявил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября», — цитирует Полянского «РИА Новости».

Он уточнил, что заседание по пункту повестки «Поддержание международного мира и безопасности» предварительно назначено на 19:00 мск.

Ситуация в регионе обострилась утром 25 ноября. Три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Как уточнили в ФСБ, украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом «опасное маневрирование».

В целях безопасности Керченский пролив закрыли для гражданских судов. Военные корабли Украины были задержаны, пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь. В МИД РФ подчеркнули, что действия украинских судов являются провокацией.