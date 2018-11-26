МИД РФ назвал продуманной провокацией инцидент с кораблями ВМС Украины

Инцидент в Черном море, когда корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ) незаконно попытались проплыть через Керченский пролив в Азовское море, являлся продуманной по месту, времени и форме провокацией украинских властей. Такое мнение высказал статс-секретарь замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Киев и страны Запада неслучайно выбрали Азовское море, считает дипломат. По словам Карасина, это место, где провокации со стороны Украины могут принести быстрые и нужные результаты для международного скандала, передает «РИА Новости»​​​.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход судов своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом опасное маневрирование, из-за чего представители российского флота открыли по ним огонь. Позже три украинских судна — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — задержали сотрудники ФСБ.

В связи со сложившейся ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Ожидается, что встреча начнется в понедельник, 26 ноября, в 19:00 мск. В этот же день в МИД РФ вызовут временного поверенного в делах Украины в России.

Вице-адмирал Петр Святашов заявил накануне в эфире НСН, что если будет приказ, Черноморский флот готов пресечь украинские провокации в Азовском и Черном морях.