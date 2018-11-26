Прямой эфир

СМИ узнали о приближении самолета-разведчика США к побережью Крыма

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V вылетел в направлении акватории Черного моря после задержания незаконно пересекших границу РФ украинских военных кораблей. Об этом информирует «Украинский милитарный портал».

Роль перекатная: на Украине ждут участия актеров в выборах президента
Как комедийный шоумен Владимир Зеленский может оттеснить от второго тура гонки Петра Порошенко

Как пишет «РИА Новости», разведывательное воздушное судно ВВС США с позывным BASTE41 поднялось в небо с авиабазы Суда Бей на греческом острове Крит в 7:50 по киевскому времени (8:50 мск), а затем направилось к Черному морю. К настоящему моменту разведчик уже вошел в его акваторию.

«Федеральное агентство новостей» уточняет, что в 9:30 мск американский самолет находился в воздушном пространстве Болгарии и направлялся к побережью Крыма.

25 ноября три украинских военных корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — в нарушение конвенции ООН пересекли границу России и начали двигаться в сторону Керченского пролива. От украинской стороны не поступало никаких официальных заявок на проход судов через пролив. При этом корабли опасно маневрировали и игнорировали требования погранслужбы РФ. Сейчас украинские корабли задержаны, по данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести в стране военное положение. По словам президента Украины Петра Порошенко, такое решение позволит провести немедленную мобилизацию.

Комментируя сложившуюся ситуацию, в Совфеде отметили, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед выборами главы государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержанные корабли ВМС Украины доставили в Керчь
Керченский пролив открыли для гражданских судов после провокации Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017