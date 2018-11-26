СМИ узнали о приближении самолета-разведчика США к побережью Крыма

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135V вылетел в направлении акватории Черного моря после задержания незаконно пересекших границу РФ украинских военных кораблей. Об этом информирует «Украинский милитарный портал».

Как пишет «РИА Новости», разведывательное воздушное судно ВВС США с позывным BASTE41 поднялось в небо с авиабазы Суда Бей на греческом острове Крит в 7:50 по киевскому времени (8:50 мск), а затем направилось к Черному морю. К настоящему моменту разведчик уже вошел в его акваторию.

«Федеральное агентство новостей» уточняет, что в 9:30 мск американский самолет находился в воздушном пространстве Болгарии и направлялся к побережью Крыма.

25 ноября три украинских военных корабля — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — в нарушение конвенции ООН пересекли границу России и начали двигаться в сторону Керченского пролива. От украинской стороны не поступало никаких официальных заявок на проход судов через пролив. При этом корабли опасно маневрировали и игнорировали требования погранслужбы РФ. Сейчас украинские корабли задержаны, по данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести в стране военное положение. По словам президента Украины Петра Порошенко, такое решение позволит провести немедленную мобилизацию.

Комментируя сложившуюся ситуацию, в Совфеде отметили, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед выборами главы государства.