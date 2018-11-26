Задержанные корабли ВМС Украины доставили в Керчь

Три задержанных 25 ноября корабля военно-морских сил Украины доставили в Керчь, рассказали «Известиям» в погранслужбе ФСБ России.



«Да, корабли доставлены в Керчь», — сообщил собеседник издания.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко через свой аккаунт в Twitter обратился к руководству России с требованием освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.

Ситуация в регионе обострилась утром 25 ноября, когда три корабля Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вошли в территориальные воды России в нарушение конвенции ООН. Как уточнили в ФСБ, украинская сторона не подавала никаких заявок на прохождение своего флота.

Суда украинских ВМС двигались по направлению к Керченскому проливу и не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом опасное маневрирование. В результате корабли были задержаны, а пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь. В российском МИДе подчеркнули, что подобные действия являются провокацией.

В связи с ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила на 26 ноября созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется в 19:00 мск.

Между тем в Совете Федерации полагают, что такого рода провокации необходимы Порошенко для поднятия рейтинга перед грядущими выборами главы государства. По мнению сенатора Владимира Джабарова, украинский лидер надеется ввести чрезвычайное положение в стране, чтобы отменить голосование, а также столкнуть Россию с мировым сообществом.