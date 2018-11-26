Керченский пролив открыли для гражданских судов после провокации Украины

Гражданские суда вновь могут беспрепятственно следовать через Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе, сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Накануне пролив был закрыт для гражданских судов в целях безопасности из-за провокации Украины в Азовском море.

«Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра», — цитирует Волкова ТАСС. По его словам, первые суда уже проследовали через пролив.