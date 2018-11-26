Польша призвала Россию и Украину к сдержанности из-за ситуации в Азове

Варшава призвала Москву и Киев к сдержанности в связи с ситуацией в Азовском море. Официальную позицию республики озвучил замминистра иностранных дел Польши Бартош Чихоцкий.

«В нынешней ситуации мы ожидаем восстановления Россией свободы судоходства, обе стороны призываем к сдержанности», — приводит его слова «РИА Новости».

Ситуация в регионе обострилась утром 25 ноября. Три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Как уточнили в ФСБ, украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом «опасное маневрирование».

В целях безопасности Керченский пролив закрыли для гражданских судов. Военные корабли Украины были задержаны, пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь. В российском МИДе подчеркнули, что действия украинских судов являются провокацией.

В связи с ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила на 26 ноября созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу «Поддержания международного мира и безопасности». Встреча, как ожидается, начнется в 19:00 мск.

Между тем в Совете Федерации полагают, что такого рода провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия рейтинга перед грядущими выборами главы государства. По мнению сенатора Владимира Джабарова, украинский лидер надеется ввести чрезвычайное положение в стране чтобы отменить выборы, а также столкнуть Россию с мировым сообществом.

«Газета.ру» напоминает, что Украина и России подписали договор о сотрудничестве в Керченском проливе и Азовском море в 2004 году. Согласно договоренности, последнее является акваторией для внутреннего пользования двух государств. В рамках этого документа стороны могут досматривать суда, которые, по их мнению, вызывают какое-либо подозрение.