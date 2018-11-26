Украинская армия приведена в состояние полной боевой готовности, об этом 26 ноября сообщается на сайте минобороны Украины.

Ранее в этот же день Совбез Украины принял решение ввести военное положение в стране на 60 суток, которое также подержал украинский лидер Петр Порошенко.

Провокация украинских кораблей

Обострение ситуации произошло 25 ноября после того, как три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России и нарушили конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом «опасное маневрирование», из-за чего представители флота России открыли по ним огонь. Позже три украинских судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» задержали сотрудники ФСБ, их планируют доставить в порт в Керчи.

«Газета.ру» напоминает, что Украина и Россия подписали договор о сотрудничестве в Керченском проливе и Азовском море в 2004 году. Согласно договоренности, последнее является акваторией для внутреннего пользования двух государств. В рамках этого документа стороны могут досматривать суда, которые, по их мнению, вызывают какое-либо подозрение.

Реакция сторон

Позже в Совфеде заявили, что такие провокации нужны Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами либо вовсе для их срыва. В МИД России отметили, что действия украинских судов являются провокацией.

В свою очередь перед зданием генерального консульства России во Львове группа украинских радикалов устроила митинг и подожгла покрышки, принесенные к воротам здания. Также протесты проходили у посольства в Киеве. Митингующие закидали здание дымовыми шашками, а позже стало известно, что в центре украинской столицы сгорела машина с российскими дипломатическими номерами.

В связи со сложившейся ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу «Поддержания международного мира и безопасности». Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

Отношения между странами испортились после того, как Крым вошел в состав России. В 2014 году был проведен референдум, на котором 96,77% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина и ряд западных стран не признали итоги волеизъявления крымского народа, несмотря на полное соответствие процедуры нормам международного права. Владимир Путин не раз подчеркивал, что вопрос принадлежности региона «закрыт окончательно».