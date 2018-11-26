Прямой эфир

СМИ сообщили о горящих шинах у генконсульства России во Львове

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа украинских радикалов устроила митинг перед зданием генерального консульства России во Львове, на котором подожгла принесенные автомобильные покрышки.

Как передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «24», поджог устроили участники сразу нескольких националистических организаций. Свои действия они называют протестом из-за ситуации в Керченском проливе.

В ночь на понедельник беспорядки прошли также у посольства России в Киеве. Здание закидали дымовыми шашками. Позже стало известно, что автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел в центре украинской столицы.

Утром 25 ноября три корабля военно-морских сил (ВМС) Украины вошли в воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Как уточнили в ФСБ, украинская сторона не подавала заявок на проход.

Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом «опасные маневрирования». После этого ФСБ задержала суда, пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь.

В целях безопасности Керченский пролив закрыли для гражданских судов. 

В МИД РФ подчеркнули, что действия украинских судов являются провокацией. В Совфеде заявили, что провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия созовет срочное заседание СБ ООН по ситуации в Азовском море
ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017