СМИ сообщили о горящих шинах у генконсульства России во Львове

Группа украинских радикалов устроила митинг перед зданием генерального консульства России во Львове, на котором подожгла принесенные автомобильные покрышки.

Как передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «24», поджог устроили участники сразу нескольких националистических организаций. Свои действия они называют протестом из-за ситуации в Керченском проливе.

В ночь на понедельник беспорядки прошли также у посольства России в Киеве. Здание закидали дымовыми шашками. Позже стало известно, что автомобиль с российскими дипломатическими номерами сгорел в центре украинской столицы.

Утром 25 ноября три корабля военно-морских сил (ВМС) Украины вошли в воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Как уточнили в ФСБ, украинская сторона не подавала заявок на проход.

Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом «опасные маневрирования». После этого ФСБ задержала суда, пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь.

В целях безопасности Керченский пролив закрыли для гражданских судов.

В МИД РФ подчеркнули, что действия украинских судов являются провокацией. В Совфеде заявили, что провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства.