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ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР

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Украинские военные начали массированный обстрел жилых районов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Как передает «РИА Новости», обстрел ведется различными видами вооружений, в том числе тяжелой артиллерией.

Ранее 25 ноября украинские силовики открыли огонь по району насосной станции в населенном пункте Васильевка с применением гранатометов. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ленинское 10 минами.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть страны, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, позже сменив название на операцию объединенных сил.

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