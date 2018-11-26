Эксперты объяснили провокацию ВМС Украины в российских водах

Керчь-Еникальский канал перегорожен гигантским сухогрузом. Российские пограничники не пропускают в Азовское море военные корабли Украины. 2 бронированных катера типа 58155 «Гюрза» и буксир незаконно пересекли границу РФ. Корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» шли к Крымскому мосту. Украинцы не отвечали на запросы, игнорировали команды пограничников непредсказуемо маневрировали создавали опасность гражданским судам.

Экономика Украины — по сути рухнула, население задавлено новыми налогами. ЕС не спешит выдавать кредиты, требуя дальнейшего повышения сборов. Киеву неоткуда взять денег, кроме как просить экстренной военной помощи. Ничего, кроме новой войны, Порошенко предложить своему народу не может.