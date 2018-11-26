Лавров предостерег страны Запада от нагнетания напряженности у границ России

Нагнетание западными странами, в том числе Соединенными Штатами, напряженности у границ России может привести к необратимым процессам, говорится в обращении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам Европейского русского форума в Брюсселе.

«В результате (деятельности ряда стран у российских границ. — Ред.) возникает атмосфера стратегической напряженности, возникают ситуации, когда точка невозврата может быть пройдена», — сказал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, зачитывая послание.

Однако, несмотря на происходящее, в Москве убеждены, что нынешняя конфронтация в отношениях России и Запада не носит фатального характера и «здравый смысл возьмет верх над умами» в ряде государств.

«Для этого в европейских столицах должны отказаться от геополитических игр «с нулевой суммой» и приступить, наконец, к выполнению взятых на себя в рамках ОБСЕ и совета Россия–НАТО обязательств по формированию равной и неделимой безопасности», — приводит слова Лаврова ТАСС. Он отметил, что государства Европы и не только несут совместную ответственность за благополучное будущее континента.

В начале сентября Лавров заявил, что продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России свидетельствует о нарастании конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Между тем в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что в условиях непростой обстановки в мире Москва вынуждена обеспечить сбалансированное развитие армии и флота, но при этом не дать втянуть себя в милитаристскую гонку, пишет «Газета.ру».