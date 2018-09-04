Прямой эфир

Лавров рассказал о растущей конфронтации между Россией и США

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России свидетельствует о нарастании конфронтации между РФ и США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр указан на ужесточение риторики, накал политических страстей и рост напряженности между двумя странами.

«Будем реагировать соразмерно»
Президент обозначил ключевые направления внешнеполитического курса страны

«США инициировали продвижение НАТО к нашим границам <...> в виде размещения военной инфраструктуры. США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны в Прибалтике и в других странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение», — сказал Лавров 4 сентября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Глава МИДа сравнил происходящее с событиями 2008 года, когда занимавший в то время пост президента Грузии Михаил Саакашвили начал войну.

«Саакашвили вообразил, что ему всё дозволено, и напал на своих граждан. То же самое можно применить к Украине», –– заявил Лавров.

По его словам, постоянное подтверждение, что Украину примут в НАТО, «вскружило голову» президенту Петру Порошенко, и теперь Киев наращивает вооружение в Донбассе.

Лавров подчеркнул, что именно США направляют Украине боеприпасы и оружие, что также ведет к риску конфронтации.

22 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет реагировать на продвижение НАТО к границам России. Кроме того, российская сторона назвала угрозой увеличение американского военного контингента в Норвегии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США обвинили Россию в дестабилизации властей Украины перед выборами
Мужчина проверяет оружие
В МИД Сирии обвинили США в поставках оружия террористам через Украину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017