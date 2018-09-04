Лавров рассказал о растущей конфронтации между Россией и США

Продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России свидетельствует о нарастании конфронтации между РФ и США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр указан на ужесточение риторики, накал политических страстей и рост напряженности между двумя странами.

«США инициировали продвижение НАТО к нашим границам <...> в виде размещения военной инфраструктуры. США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны в Прибалтике и в других странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение», — сказал Лавров 4 сентября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Глава МИДа сравнил происходящее с событиями 2008 года, когда занимавший в то время пост президента Грузии Михаил Саакашвили начал войну.

«Саакашвили вообразил, что ему всё дозволено, и напал на своих граждан. То же самое можно применить к Украине», –– заявил Лавров.

По его словам, постоянное подтверждение, что Украину примут в НАТО, «вскружило голову» президенту Петру Порошенко, и теперь Киев наращивает вооружение в Донбассе.

Лавров подчеркнул, что именно США направляют Украине боеприпасы и оружие, что также ведет к риску конфронтации.

22 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет реагировать на продвижение НАТО к границам России. Кроме того, российская сторона назвала угрозой увеличение американского военного контингента в Норвегии.