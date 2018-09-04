США обвинили Россию в дестабилизации властей Украины перед выборами

Директор национальной разведки США Дэн Коутс бездоказательно обвинил Россию в попытках дестабилизировать украинское правительство в преддверии выборов 2019 года.

«Россия использует целый набор инструментов на Украине, в том числе военное давление, убийства, кампании влияния и действия в киберсфере, чтобы выводить из равновесия правительство», — заявил он на конференции по безопасности, которая прошла 4 августа в Вашингтоне.

Говоря о ситуации в самой России, глава американской разведки заявил, что она якобы ухудшается. В связи с этим он выразил уверенность в усилении антизападной риторики в ближайшем будущем, сообщает «РИА Новости».

Выборы президента Украины пройдут в марте 2019 года. Парламентские выборы должны состояться осенью того же года. На сегодняшний день не менее 20 народных депутатов объявили о планах по выдвижению своей кандидатуры на высший государственный пост.

По данным соцопроса группы «Рейтинг», лишь 8,3% потенциальных избирателей стали бы голосовать за действующего главу государства Петра Порошенко, если бы выборы состоялись в ближайшие дни.