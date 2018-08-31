Украина вслед за Евросоюзом продлила антироссийские санкции

Партнеры Евросоюза — Черногория, Албания, Норвегия и Украина — продлили вслед за ним экономические санкции в отношении России и шести компаний в связи со строительством Крымского моста. Об этом сказано в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном в пятницу, 31 августа, на сайте Совета Евросоюза.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна — член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, а также Украина присоединились к этому заявлению», — указано в документе.

По словам Могерени, Евросоюз принял к сведению эти обязательства и приветствует их, уточняет RT.

В июле ЕС продлил на шесть месяцев экономические санкции против РФ и расширил так называемый крымский санкционный список. Евросоюз также применил санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве моста через Керченский пролив.

Президент России Владимир Путин в феврале выразил надежду на то, что политика санкций вскоре надоест ее инициаторам и Россия выйдет на нормальные отношения с Западом.