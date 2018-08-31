США включили в санкционные списки еще одну российскую компанию

Министерство торговли США расширило санкционный список российских компаний, деятельность которых «противоречит национальной безопасности и интересам внешней политики». В перечень включен Научно-исследовательский центр НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ).

Соответствующее уведомление уже направлено для публикации в федеральном реестре, сообщает ТАСС. 4 сентября оно будет опубликовано в новом номере издания.

27 августа замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страна не оставит без ответа новые санкции США и готова справиться с последующими волнами американских ограничительных мер.

«Неужели вы думаете, что мы не справимся с еще одной или с еще пятью волнами санкций? Да, к этому нужно готовиться. Мы готовимся. К этому готовится экономический блок, военный блок», — подчеркнул дипломат.