Санкции не мешают развитию футбола в Крыму

Несмотря на международную изоляцию, именно с 2014 года в Крыму начал активно развиваться футбол. Об этом «Известиям» заявили в Крымском футбольном союзе (КФС). В организации отметили, что сейчас на полуострове в чемпионате детско-юношеской футбольной лиги Крыма играет в два раза больше команд, нежели в «украинские времена». В КФС добавили, что УЕФА внимательно наблюдает за положением дел в крымском футболе и приветствует все положительные изменения.

В 2014 году крымский футбол «обнулился» и всю систему пришлось выстраивать с нуля, начиная с новых регламентов и другой необходимой документации, рассказала «Известиям» управляющий делами КФС Ольга Безугловец.

— Нужно отметить, что нам это удалось. Футбол пошел на подъем, — заявила она. — Особенно это заметно в детско-юношеском футболе. Например, при Украине на полуострове в детском профессиональном чемпионате играли 64 команды. А сейчас их 126.

По ее словам, желающих заниматься футболом с каждым годом становится всё больше. По мнению Ольги Безугловец, когда футбольные санкции уйдут в прошлое и команды из Крыма смогут принимать участие в чемпионатах России, «именно сегодняшние воспитанники крымского футбола будут составлять костяк этих команд».

— В таком случае можно даже сказать, что изоляция пошла крымскому футболу на пользу, — сказала управляющий делами КФС. — В Крыму уже стартовал профессиональный чемпионат Премьер-лиги КФС. В нем принимают участие восемь команд из разных регионов Крыма. Мы надеемся, что с каждым годом в командах Премьер-лиги будет всё больше воспитанников крымских футбольных школ.

В КФС верят, что на полуострове уже в обозримом будущем пройдут игры не только внутреннего чемпионата, но и международные встречи.

— Тем более УЕФА не против того, чтобы на территории Крыма проводились товарищеские, выставочные или благотворительные матчи. Конечно, существует проблема, что некоторые команды отказываются приезжать в Крым из-за опасений оказаться под персональными санкциями. Но, думаю, и этот барьер в скором времени будет преодолен, — сказала Ольга Безугловец.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин в беседе с «Известиями» отметил, что люди во всем мире должны иметь возможность играть в футбол как на высоком, так и на массовом уровне, а снятие ограничений с Крыма — вопрос к ФИФА и УЕФА.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году футбол на полуострове фактически оказался в изоляции. ФИФА запретила крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС, тем самым лишив их возможности выступать на международных турнирах. Тем не менее в регионе регулярно проводятся чемпионаты среди мужских и женских команд под эгидой КФС, Республиканской федерации футбола Крыма, а также Федерации футбола Севастополя.