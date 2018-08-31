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Украина запретила вакцину против столбняка из-за русского языка

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Фото: Global Look Press/Mikhail Pletsky
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Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками 30 августа запретила реализацию, хранение и применение серии вакцины «Пентаксим».

Вакцина предназначена для профилактики таких заболеваний, как дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит в комплекте с суспензией.

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Отмечается, что производитель нарушил один из пунктов законодательства Украины — сделал маркировку на русском языке, сообщает Страна.ua.

22 августа Украинская национальная комиссия по вопросам правописания презентовала новый проект правописания.

По новым нормам, в частности, будет разрешена вариативность написания слов с чередованием украинских букв «у» и «в» (аудиторія/авдиторія), «і» и «и» (індик/индик), «ф» и «т» (кафедра/катедра, Афіни/Атени).

Общественное обсуждение проекта новой редакции украинского правописания продлится до 15 сентября.

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