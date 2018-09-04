В МИД Сирии обвинили США в поставках оружия террористам через Украину

США и их союзники поставляют оружие террористам группировок «Джебхат ан-Нусра» и ИГ (запрещены в РФ) через третьи страны, в том числе Украину. Об этом заявил во вторник, 4 сентября, первый секретарь департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан.

По словам дипломата, «огромное число» боеприпасов и вооружений поставляются через восточноевропейские страны, включая Украину и балканские государства, чтобы «подпитывать оружием» «Фронт ан-Нусру» (другое название группировки «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) и ИГ, передает «РИА Новости».

Накануне в ФСБ сообщили, что доходы террористической группировки ИГ снизились в 10 раз по сравнению с данными 2014 года.