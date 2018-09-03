Боевики с помощью дронов атаковали сирийскую армию в Латакии

Трое сирийских военных погибли, девять пострадали при атаке беспилотников боевиков на правительственные войска САР в Латакии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Атака была совершена участниками незаконных вооруженных формирований в окрестностях города Джиср Эш-Шугур (провинция Идлиб) 2 сентября.

«Несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения боевых действий, 2 сентября боевиками незаконных вооруженных формирований была предпринята очередная провокационная атака на позиции правительственных войск в горной части провинции Латакия с использованием пяти беспилотных летательных аппаратов кустарного производства», –– цитирует Савченко ТАСС.

Руководитель ЦПВС отметил, что российский Центр по примирению призывает незаконные группировки отказаться от провокаций и перейти к мирному урегулированию ситуации.

В настоящее время большая часть провинции Идлиб подконтрольна боевикам незаконных формирований. По данным Минобороны РФ на 25 августа, в провинции сконцентрированы несколько тысяч боевиков, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Все они вооружены тяжелой бронетехникой.

Ранее в августе Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии и о последующем ударе США и их союзников по республике.