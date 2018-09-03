Прямой эфир

Боевики с помощью дронов атаковали сирийскую армию в Латакии

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое сирийских военных погибли, девять пострадали при атаке беспилотников боевиков на правительственные войска САР в Латакии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС), генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Лидеры России, Турции и Ирана обсудят провокацию с химоружием в Сирии
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о повестке предстоящего трехстороннего саммита в Тегеране

Атака была совершена участниками незаконных вооруженных формирований в окрестностях города Джиср Эш-Шугур (провинция Идлиб) 2 сентября.

«Несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения боевых действий, 2 сентября боевиками незаконных вооруженных формирований была предпринята очередная провокационная атака на позиции правительственных войск в горной части провинции Латакия с использованием пяти беспилотных летательных аппаратов кустарного производства», –– цитирует Савченко ТАСС.

Руководитель ЦПВС отметил, что российский Центр по примирению призывает незаконные группировки отказаться от провокаций и перейти к мирному урегулированию ситуации.

В настоящее время большая часть провинции Идлиб подконтрольна боевикам незаконных формирований. По данным Минобороны РФ на 25 августа, в провинции сконцентрированы несколько тысяч боевиков, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Все они вооружены тяжелой бронетехникой.

Ранее в августе Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии и о последующем ударе США и их союзников по республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Париж признал победу Асада в Сирии
Лавров напомнил о праве властей Сирии изгонять боевиков с территории страны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017