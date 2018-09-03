Париж признал победу Асада в Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о победе президента Сирии Башара Асада в гражданском конфликте в стране.

«Асад выиграл войну. Мы должны признать это», — подчеркнул глава французского МИД, отметив при этом, что сирийский лидер не сумел сохранить мир в стране.

По мнению дипломата, для достижения этой цели Дамаску необходимо «политическое решение при участии международных посредников».

Как сообщает Sputnik International, Ле Дриан заверил, что Франция будет способствовать мирному решению конфликта в рамках обсуждения в Генассамблее ООН. Он также предупредил, что западная коалиция нанесет удар по республике, если правительственные войска будут применять химическое оружие против мирного населения в провинции Идлиб.

«Мы, народ и руководство Сирии, хотели бы завершения конфликта сегодня, но вмешательство западных стран во главе с США затрудняет это», — сказал дипломат. Запад пытается отговорить беженцев от возвращения в страну, но благодаря инициативе России в Сирию вернулись около 20 тыс. сирийцев из Ливана, отметил сирийский министр.

На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что правительство Сирии имеет полное право ликвидировать террористическую угрозу на своей территории.

26 августа официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что в ближайшее время возможна инсценировка применения химоружия в Сирии. По его словам, сразу после провокации «ряженые спасатели «Белых касок» намерены снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.