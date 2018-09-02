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Глава МИД Сирии рассказал о планах освободить Идлиб вопреки угрозам США

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Фото: flickr.com/МИД России
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Угрозы Соединенных Штатов о нанесении удара под надуманными предлогами не повлияют на планы армии Сирии по освобождению Идлиба от террористов. Об этом 2 сентября в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава МИД арабской республики Валид Муаллем.

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Министр отметил, что заявления Вашингтона о якобы планах Дамаска применить химическое оружие в Идлибе являются оправданием для возможной атаки.

«Мы, народ и руководство Сирии, хотели бы завершения конфликта сегодня, но вмешательство западных стран во главе с США затрудняет это», — сказал дипломат. Запад пытается отговорить беженцев от возвращения в страну, но благодаря инициативе России в Сирию вернулись около 20 тыс. сирийцев из Ливана, отметил сирийский министр.

На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что правительство Сирии имеет полное право ликвидировать террористическую угрозу на своей территории.

26 августа официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупредил, что в ближайшее время возможна инсценировка применения химоружия в Сирии. По его словам, сразу после провокации «ряженые спасатели «Белых касок» намерены снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

29 августа в Госдепе пообещали ответить в случае применения химического оружия в Сирии.

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