СМИ опубликовали секретную директиву ООН о работе в Сирии

Газета «Коммерсант» опубликовала текст секретной директивы ООН о работе в Сирии. Из документа следует, что организация будет готова содействовать реконструкции Сирии только после подлинного и всеобъемлющего политического перехода власти в республике.

Документ под названием «Параметры и принципы ООН содействия Сирии» составили еще в октябре 2017 года, пишет издание. Бумага определяет принципы работы структур и представителей организации в Сирии.

При этом, согласно директиве, ООН будет стремиться гарантировать максимально возможный поток гуманитарной помощи в Сирию.

20 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что еще в 2017 году секретариат ООН запретил участвовать в восстановлении Сирии структурам организации до политического урегулирования. По словам главы российского МИДа, директива является секретной и разрешает только оказание гуманитарной помощи Сирии.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик после слов Лаврова заявил, что Организация Объединенных Наций приступила к проверке заявления российского министра.

По ее итогам Дюжаррик заявил, что в ООН нет секретной директивы, которая бы запрещала структурам организации заниматься восстановлением Сирии.