Помпео прокомментировал перспективы операции сирийских войск в Идлибе

Соединенные Штаты рассматривают перспективы наступательной операции в сирийском городе Идлибе как эскалацию существующего конфликта. Такое мнение 31 августа высказал госсекретарь США Майк Помпео.

«Сергей Лавров (глава МИД РФ. — Ред.) защищает сирийскую и российскую наступательную операцию на Идлиб. Россия и Асад (президент Сирии Башар Асад. — Ред.) согласились не допускать этого. США рассматривают это как эскалацию и без того опасного конфликта», — написал он в микроблоге Twitter.

Ранее днем, говоря об урегулировании ситуации в Идлибе, Лавров указал на наличие в республике законной власти. Он заявил, что правительство Сирии имеет полное право ликвидировать террористическую угрозу на своей территории.

26 августа в Минобороны РФ предупредили о возможной провокации с использованием химического оружия в Сирии, которую готовят боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в РФ) при активном содействии британских спецслужб. В ведомстве также отметили, что США намерены воспользоваться этой провокацией.

При этом Госдеп США объявил о намерении «соразмерно ответить» в случае применения химоружия сирийскими войсками.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял власти Сирии в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию арабской республики. Источниками доказательств становились преимущественно материалы спонсируемой США неправительственной организации «Белые каски». Россия уже доказала, что химатака в сирийской Думе, якобы совершенная в апреле этого года, носила постановочный характер.