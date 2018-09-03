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РФ сообщила о возможном использовании боевиками детей для провокаций в Сирии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В провокации с применением химоружия в Сирии боевики могут использовать детей, предупредил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Он отметил, что, предположительно, террористы ранее похитили около 50 несовершеннолетних для их использования в своих целях.

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«Сейчас появляется информация о том, что до полусотни детей похищены террористами из различных сирийских деревень и поселков. Есть предположение, что этих детей похищают для использования в очередной провокации, как это было в Хан-Шейхуне и Думе», — цитирует постпреда ТАСС.

Кроме того, он отметил, что Россия обеспокоена задержкой публикации окончательного доклада по инциденту в сирийской Думе.

«Все пробы были отобраны — почему такая задержка? Западные страны пользуются этим обстоятельством, чтобы опять разжигать антисирийскую и антироссийскую истерию», –– отметил Шульгин.

Он добавил, что Запад тревожит появление доклада, «который не подтвердит их голословные утверждения, будто в Думе было применено химическое оружие».

25 августа Минобороны РФ предупредило, что в провинции Идлиб сконцентрированы несколько тысяч боевиков, в том числе группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Все они вооружены тяжелой бронетехникой и готовят наступление на правительственные сирийские силы.

Кроме того, в провинцию уже доставлены емкости с хлором для организации провокации с химоружием.

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