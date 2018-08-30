Лавров обвинил Запад в попытках манипулировать ОЗХО

Страны Запада продолжают предпринимать попытки манипулирования Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). С таким заявлением в четверг, 30 августа, выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИДа в качестве примера привел два инцидента с использованием химоружия — в Хан-Шейхуне и Восточной Гуте. Он отметил, что в обоих случаях при расследовании были нарушены нормы и процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химоружия.

«Мы не раз привлекали внимание наших западных коллег к недопустимости грубого манипулирования этой международной организацией, но попытки такого манипулирования продолжаются и даже нарастают», — приводит «РИА Новости» слова Лаврова.

26 августа официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в ближайшее время возможна инсценировка применения химоружия в Сирии. По его словам, сразу после провокации «ряженые спасатели «Белых касок» намерены снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

Лавров указывал, что Москва передавала данную информацию Вашингтону, однако американские партнеры отказываются верить фактам. При этом американские власти не могут обосновать свою позицию.

27 июня участники специальной сессии ОЗХО одобрили проект резолюции, которая наделяет организацию правом определять виновных в применении химического оружия и отравляющих веществ. Инициативу британских властей поддержали 82 члена структуры, 24 выступили против.