В ФСБ рассказали о падении доходов ИГ в 10 раз

Доходы террористической группировки ИГ (запрещена в России) снизились в 10 раз по сравнению с данными 2014 года. Об этом в понедельник, 3 сентября, заявил глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Сергей Беседа.

«Если сравнивать те поступления финансовые, которые были в 2014 году и оценивались примерно в $3 млрд, то в настоящее время боевикам удается получить $200–300 млн в год», — сказал Беседа, которого цитирует «РИА Новости».

По его словам, такое падение доходов связано с уменьшением поступлений от добычи нефти и от налогов, которые боевики получают от контролируемых ими территорий, уточняет RT.

9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что террористические очаги полностью ликвидированы на юго-западе Сирии, контроль на границе с Иорданией восстановлен.

Вооруженный конфликт начался в Сирии в марте 2011 года. По данным ООН, за это время погибли 220 тыс. человек.