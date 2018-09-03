Британия заявила о связях террористов в Афганистане с местными ячейками

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане имеют прямые связи с ячейками в Великобритании, заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

По его словам, британские ячейки обладают потенциалом для совершения терактов в Соединенном Королевстве, передает телеканал Sky News.

Также он добавил, что существуют доказательства наличия связей боевиков по всей Европе. Отмечается, что террористы прибыли в Афганистан из Ирака и Сирии.

31 августа террорист Нааимур Закария Рахман, угрожавший убить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, был приговорен к пожизненному заключению с минимальным сроком отбывания наказания в 30 лет. 26 августа сообщалось, что военные Афганистана уничтожили одного из главарей ИГ.



