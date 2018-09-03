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Сирия готова предоставить ЕС базы данных о террористах

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Фото: Global Look Press/Mati Milstein
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Дамаск готов на определенных условиях предоставить Евросоюзу (ЕС) базы данных о террористах, которые под видом беженцев из арабской республики могли проникнуть в страны коалиции, заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

«Эти данные у нас имеются, но мы не предоставим их на безвозмездной основе, поскольку эти страны [Евросоюза] должны исправить свои ошибки в отношении сирийского народа», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

С начала текущего года в Европу по Средиземному морю прибыло более 60 тыс. мигрантов и беженцев, свыше 1,6 тыс. человек погибли или пропали без вести. По данным Международной организации по миграции, наибольший удар на себя взяли Испания, Италия, Греция, Мальта и Кипр, пишет ТАСС.

В конце августа не менее 50 мигрантов высадились на пляже с туристами на южном берегу Испании. На кадрах видеозаписи, опубликованной очевидцами, видно, как группа людей сошла с лодки и штурмом берет пляж Барроса на курорте Коста-де-ла-Лус, после чего мигранты направляются к пятизвездочному отелю.

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