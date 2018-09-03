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В ООН заявили о рекордном числе смертей беженцев в Средиземном море

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Фото: ТАSS/DPA/Laurin Schmid/SOS MEDITERRANEE
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Рекордное количество смертей мигрантов и беженцев в Средиземном море пришлось на 2018 год. Число погибших или пропавших без вести уже превысило 1600 человек, говорится в докладе Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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Согласно документу, в 2018 году количество прибывающих в Европу беженцев уменьшилось на 42%, однако уровень смертности среди них резко возрос. В частности, в Средиземном море в прошлом году на каждого 43-го беженца приходилось по одному погибшему, сейчас в этом районе погибает каждый 18-й мигрант.

«Этот доклад в очередной раз подтверждает, что средиземноморский путь является наиболее смертоносным», — прокомментировал доклад глава европейского бюро УВКБ ООН Паскаль Моро.

Число беженцев, стремящихся перебраться в Европу через страны побережья Средиземного моря, возросло в 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки. В июле у берегов Ливии в результате кораблекрушения без вести пропали 63 человека.

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