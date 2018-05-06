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Береговая охрана Ливии спасла около 100 мигрантов в Средиземном море

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Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Береговая охрана Ливии спасла в Средиземном море около 100 нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно добраться из Африки до Европы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную газету.

По данным представителя береговой охраны полковника Айюба Касема, 97 человек пытались переплыть море на резиновой лодке. Среди них — 29 египтян и два тунисца.

Терпящих бедствие мигрантов спасли в прибрежных водах около района Джанзур, их доставили на военную базу ВМС Ливии близ Триполи. Некоторым потребовалась медицинская и психологическая помощь. Всех спасенных передали специальной службе по борьбе с незаконной миграцией.

Мигранты из Ливии и других стран региона направляются в Европу, пытаясь переплыть море на непригодных для этого плавсредствах. По данным специалистов, за последние 17 лет почти 34 тыс. человек погибли или пропали без вести в Средиземном море.

Как стало известно 1 мая, два французских пилота купили самолет для спасения терпящих бедствие нелегальных мигрантов. 

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