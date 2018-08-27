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Порядка 50 мигрантов высадились на пляже с туристами в Испании

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Фото: Global Look Press/Guillaume Pinon
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Порядка 50 мигрантов высадились на пляже с туристами на южном берегу Испании. Об этом пишет Daily Mail.

На кадрах видеозаписи, опубликованной очевидцами, видно, как беженцы берут штурмом пляж Барроса на курорте Коста-де-ла-Лус, после чего направляются к пятизвездочному отелю.

«Посмотри! Они бегут к Sancti Petri Melia Hotel. Они захотели «всё включено». Смотри! Смотри!» — приводит сайт kp.ru слова человека за кадром.

Также очевидцы рассказали, что беженцы старались скорее залезть на скалы и скрыться. По словам представителя местной власти, 25 мигрантов удалось перехватить, 19 человек из них являются несовершеннолетними. Все беженцы были гражданами Марокко.

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