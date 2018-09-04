Лавров назвал неприемлемой политику США на украинском направлении

Россия считает неприемлемой политику США в отношении Украины, поскольку она повышает шансы на конфронтацию. Об этом во вторник, 4 сентября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Там уже достаточно большое количество инструкторов из США, Канады, других западных стран. Напомню, что и в Южной Осетии по ту сторону соприкосновения — на собственно грузинской территории — работали американские инструкторы», — цитирует его «Интерфакс».

При этом Лавров добавил, что российская сторона располагает информацией, что американцы направляют на Украину и боеприпасы, и вооружения, в том числе не только легкое стрелковое оружие.

1 сентября спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Вашингтон намерен увеличить поставки вооружений Украине для укрепления ее морских и воздушных сил.