Волкер объявил о готовности США нарастить поставки вооружений Украине

Вашингтон намерен увеличить поставки вооружений Украине для укрепления ее морских и воздушных сил. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью изданию The Guardian, опубликованном 1 сентября.

В частности, он подтвердил полную готовность США поставлять Украине летальное оружие помимо противотанковых ракет.

«Им необходимо воссоздать флот, а также у них очень ограничены воздушные военные силы. Думаю, нам стоит заняться вопросом воздушной защиты (Украины — прим.)», — пояснил Волкер.

По его словам, в такой ситуации естественно, что Киев ищет помощи от других стран. «И конечно же, им нужна поддержка в виде смертоносного оружия», — заключил представитель Госдепа.

В декабре 2017 года Вашингтон одобрил поставки оружия Киеву, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В мае министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что за время конфликта в Донбассе США оказали Киеву помощь на $800 млн.

Кроме того, 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что развитие военно-технического сотрудничества с иностранными государствами должно стать одним из главных приоритетов в работе украинских дипмиссий.