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В Киеве рассказали о способе разгромить российский флот за пять минут

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Депутат Верховной рады Юрий Береза заявил, что Украина в состоянии «уничтожить российский флот буквально за 5–10 минут» в Азовском море.

«Если взглянуть на карту, где Азовское море, при правильном размещении и креплении ракетных батарей любой флот, который туда придет, уничтожается примерно за 5–10 минут», — цитирует парламентария «Федеральное агентство новостей».

По словам парламентария, для этого не понадобится супероружия, а хватит старого вооружения, которое «было в 1991 году в Советском Союзе».

Ранее в августе бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук рассказал о причинах, по которым Киев отказывается забирать украинские боевые корабли из Крыма.

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