СМИ похвастались «супермощной» украинской ракетой

Новая украинская крылатая ракета «Нептун» наземного базирования, предназначенная для поражения боевых кораблей, значительно превосходит российское аналогичное вооружение по многим показателям. Об этом пишет украинское издание «Обозреватель».

Снаряд представляет собой «полностью украинскую разработку» госпредприятия КБ «Луч» в сотрудничестве с «Мотор Сич».

Точных характеристик «Нептуна» пока нет, но есть предположения, что она будет схожа с российской Х-35. Высота полета составит 10–30 м, на конечном участке 4–5 м, дальность пуска не будет превышать 280 км. Ракету оснастят различными типами головок самонаведения для поражения различных типов целей.

Первые испытания ракеты прошли 22 марта 2016 года. Позже ее тестировали в середине 2017 года вместе с ракетой «Ольха», но результаты не афишировали.

По словам украинского военного эксперта Сергея Згурца, ракета, «если сильно постараться, и до Москвы достанет».

Как пишет издание, «Нептун» якобы уже сравнивают с американскими, китайскими и советскими ракетами с дальностью в пределах 300 км, «а на Украине равных этой разработке и вовсе нет». Отмечается, что снаряд отправят на вооружение береговым войскам, что якобы «очень необходимо в условиях последних провокаций со стороны РФ в Азовском море».

Ранее в августе украинскими ракетами хвалился секретарь СНБО Александр Турчинов. Один из таких боеприпасов испытали на юге Одесской области. По словам Турчинова, крылатая ракета полностью выполнила запланированную программу и точно поразила морскую цель на расстоянии 100 км.

Однако пользователи соцсетей высмеяли хвастовство главы СНБО. Кое-кто спросил, не сбила ли ракета гражданский лайнер.