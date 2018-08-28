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Гройсман пообещал сократить госдолг Украины за 10 лет

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что госдолг страны будет сокращаться в ближайшие годы. Такое заявление он сделал на совещании с украинскими дипломатами во вторник, 28 августа.

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«У нас есть четкая стратегия по сокращению государственного долга. На ее реализацию необходимо 10 лет», — приводит его слова ТАСС.

При этом чиновник призвал «не верить тем, кто обещает улучшения уже сегодня». 

22 августа Гройсман представил стратегию управления госдолгом. Она предусматривает снижение госдолга до 60% от ВВП в 2018 году, до 52,2% — в 2019-м, до 49% — в 2020-м. 

По состоянию на июнь 2018 года госдолг Украины составил $76,3 млрд. Чтобы расплатиться с долгами, каждому жителю страны пришлось бы заплатить $1,8 тыс.

По мнению экспертов, сокращение госдолга возможно лишь при условии стабильного экономического роста и сокращения ставки заимствований, которые Киев должен привлекать для расчета по старым долгам. 

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