Украина намерена купить у США комплексы ПВО

Украина подала запрос в Вашингтон на покупку американских систем противовоздушной обороны. Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

По словам посла, для нужд украинской армии планируется закупить три комплекса, стоимость каждого из них составляет $750 млн. Чалый отметил, что без них невозможно обеспечить оборону страны, пишет «РИА Новости».

Кроме того, украинская армия нуждается в контрснайперских системах, контрбатарейных радарах и беспилотниках. Запрос на покупку систем ПВО уже обсуждался во время встречи президента Украины Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа в Брюсселе, а также во время визита советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

В августе секретарь СНБО Александр Турчинов похвалился украинскими ракетами. Один из таких боеприпасов испытали на юге Одесской области. По словам Турчинова, крылатая ракета полностью выполнила запланированную программу и точно поразила морскую цель на расстоянии 100 км.

Однако пользователи соцсетей высмеяли хвастовство главы СНБО. Кое-кто спросил, не сбила ли ракета гражданский лайнер.