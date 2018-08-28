Порошенко объявил курс на поставки в страну импортных вооружений

Развитие военно-технического сотрудничества с иностранными государствами должно стать одним из главных приоритетов в работе украинских дипломатических миссий за рубежом, заявил президент Украины Петр Порошенко 28 августа.

«Именно военно-техническая сфера должна стать одним из ваших главных приоритетов. Некоторые уже очень близки к поставкам... некоторые находятся в процессе работы», — цитирует «Интерфакс» главу государства.

Порошенко пояснил, что имеет в виду в том числе закупки оборонного оружия. Речь идет о тех его компонентах, которые на Украине пока не научились производить, уточнил президент.

Украина и США активизировали военное сотрудничество после госпереворота, произошедшего в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы регулярно начали оказывать военную помощь вооруженным силам Украины (ВСУ) на сотни миллионов долларов, передает «РИА Новости».

В декабре 2017 года администрация США впервые одобрила поставки Киеву летального оружия. По данным Washington Post, в перечень вошли переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. В мае этого года сообщалось, что в 2018 году Украина получила от Великобритании, Канады, Литвы и США военных средств и летального оружия более чем на $40 млн.

31 мая стало известно, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины ожидают, что после США летальную оружие Украине предоставят страны — члены Евросоюза.

14 августа сообщалось о планах канадской компании PGW Defense Technologies поставить снайперские винтовки LRT-3 Вооруженным силам Украины.