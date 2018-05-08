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Минобороны Украины раскрыло объем финансовой помощи от США

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Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk
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Соединенные Штаты оказали Киеву помощь на $800 млн за время конфликта в Донбассе. Более того, они готовы к расширению сотрудничества, заявил глава минобороны Украины Степан Полторак.

Он напомнил, что в феврале встречался с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, передает «РИА Новости». По словам Полторака, американские партнеры практически полностью выполняют свои обязательства по поддержке вооруженных сил Украины. «Если бы наши партнеры были недовольны качеством изменений в армии, мы не получали бы помощи», — заключил глава военного ведомства.

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Степан Полторак подчеркнул, что Киев и НАТО имеют тесные связи. На Украине дислоцируются 500 инструкторов из шести стран альянса.

Накануне на сайте профильного комитета нижней палаты конгресса опубликовали проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год. Согласно документу, предполагается выделить Украине $250 млн на помощь в сфере обеспечения безопасности и разведки. В том числе $50 млн на летальные вооружения.

В декабре 2017 года администрация США одобрила поставки Киеву оружия. По сообщениям Washington Post, в перечень впервые вошли летальные вооружения — переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. По словам президента Украины Петра Порошенко, Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

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