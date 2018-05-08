В проект бюджета Пентагона на 2019 год заложено $50 млн на оружие Украине

Проект бюджета Пентагона на 2019 финансовый год предполагает выделить $250 млн на оказание помощи Украине, в том числе $50 млн планируется выделить на летальные вооружения. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте профильного комитета нижней палаты конгресса.

Данный раздел в документе разрешает министру обороны предоставлять правительству Украины помощь в сфере обеспечения безопасности и поддержку в сфере разведки, а также использовать $250 млн на реализацию этого права в 2019 финансовом году, пишет «РИА Новости».

На данный момент это первый вариант проекта бюджета. Для принятия он должен пройти через комитет всей нижней палаты по делам вооруженных сил, потом получить поддержку всей нижней палаты и быть поддержанным комитетом сената и всем сенатом.

В конце декабря 2017 года в Госдепартаменте США официально подтвердили намерения поставлять Киеву вооружение. МИД России раскритиковал это решение.