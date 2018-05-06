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Эксперты назвали причины запрета США на использование Javelin в Донбассе

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Фото: Wikipedia.org/U.S. Army Missile Command
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Эксперты рассказали, по каким причинам США могли запретить использование американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на линии соприкосновения в Донбассе. По мнению директора украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, условие поставлено, чтобы не провоцировать появления российских вооружений у линии соприкосновения.

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«Поскольку Javelin есть у Киева, но в противостоянии не участвуют, у Москвы нет оснований осуществлять симметричные поставки военным [самопровозглашенных] ДНР и ЛНР», — рассказал он в эфире НСН. Кроме того, для использования Javelin должен быть серьезный навык, а вооруженным силам Украины (ВСУ) потребуется время для обучения личного состава, добавил он. 

Погребинский отметил, что в настоящее время комплексы «лежат на складе или используются для обучения».

Ранее 6 мая замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил, что Украина не может использовать Javelin на линии соприкосновения в Донбассе.

О решении поставить Украине комплексы Javelin Госдепартамент объявил в конце декабря 2017 года, а 30 апреля 2018-го подтвердил факт доставки комплексов Киеву. 2 мая министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что начало практической подготовки расчетов Javelin в украинской армии намечено на 2 мая.

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