ФСБ заявила о причастности украинских спецслужб к убийству Захарченко

Спецслужбы Украины имеют отношение к убийству главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко при взрыве в донецком кафе «Сепар». Об этом 3 сентября рассказали в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

«Причастность, конечно, украинских спецслужб, мы к этому... Мы думаем, что это определенно так», — сказал руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергей Беседа. Его слова приводит «Интерфакс».

Он добавил, что ФСБ готова помочь в расследовании убийства Захарченко и направила в ДНР своих сотрудников, которые уже работают на месте.

Покушение было совершено 31 августа в центре Донецка. Захарченко получил смертельное ранение в голову, во время атаки скончался его телохранитель, 11 человек получили ранения. По информации СМИ, бомба была заложена заранее в кафе, где находился Захарченко. Москва и Донецк признали случившееся терактом и обвинили в покушении Киев. По подозрению в исполнении преступления задержаны украинские диверсанты и связанные с ними лица.

Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной республики стал вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал не вводить в Донбассе военного положения, так как, по его словам, «ценности демократии» для страны не менее важны, чем «ценности суверенитета». В Кремле заявили, что, несмотря на убийство Захарченко, Россия не выйдет из Минского процесса с украинской стороной.

Захарченко возглавлял ДНР с 4 ноября 2014 года, когда начался военный конфликт в Донбассе. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.