В МИД Франции прокомментировали убийство Захарченко

В министерстве иностранных дел Франции прокомментировали убийство главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, которое произошло 31 августа.

«Последнее развитие событий на востоке Украины не ставит под сомнение обязательства сторон в рамках Минских соглашений», — сказал представитель ведомства, которого цитирует «РИА Новости».

Он добавил, что также сохраняется целесообразность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной.

Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа. В республике объявлен трехдневный траур, уточняет RT.

Власти ДНР рассказали, что взрывное устройство было заложено над дверью внутри кафе. Оно сработало, когда Захарченко и его телохранитель вошли в помещение.

Инцидент в республике признали терактом. При этом ряд задержанных по этому делу подтвердили, что диверсию организовали украинские спецслужбы.