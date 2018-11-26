Порошенко внес на утверждение в раду указ о введении военного положения

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, закрепляющий решение совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в стране. Данный документ отправлен на утверждение в Верховную раду.

Предполагается, что военное положение будет действовать на Украине с 26 ноября до 26 января 2019 года. Генштабу поручено «предусмотреть меры частичной мобилизации», а также организовать и провести учебные сборы. Также было дано поручение усилить охрану государственной границы с Россией. Один из пунктов документа остался засекреченным.

«Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря СНБО», — говорится в документе, опубликованном 26 ноября на сайте главы государства.

Эту должность на данный момент занимает Александр Турчинов. В тексте добавляется, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что в министерство вызовут временного поверенного в делах Украины в России. Она также назвала провокацию в Керченском проливе заранее спланированной акцией.