МИД назвал предполагаемые цели провокации Украины у берегов Крыма

Министерство иностранных дел России назвало вероятную цель провокации военно-морских сил (ВМС) Украины в Керченском проливе. В ведомстве считают, что эти действия были направлены на отвлечение внимания украинцев от внутриполитических проблем в стране.

«Подтверждением тому стало намерение Киева ввести в стране военное положение, что в свете предстоящих весной 2019 года президентских выборов выглядит весьма одиозно», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 26 ноября.

Отмечается, что также очевидна тщательно продуманная и спланированная провокация, которая нацелена на разжигание очага напряженности в данном регионе, а также создание предлога для наращивания санкций против России.

Также министерство заявило решительный протест в связи с провокацией. В ведомстве отметили, что требуют срочно созвать заседание Совета безопасности ООН для обсуждения морского инцидента.

Обострение ситуации произошло 25 ноября, после того как три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России и нарушили конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом опасное маневрирование, из-за чего представители ВМФ России открыли по ним огонь. Позже три украинских судна — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — задержали сотрудники ФСБ.

В связи со сложившейся ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что в связи с инцидентом в министерство вызовут временного поверенного в делах Украины в России, пишет «Газета.ру». Она также назвала провокацию в Азовском море заранее спланированной акцией.