Песков увидел связь между введением военного положения на Украине и выборами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы украинских властей объявить военное положение в стране и предстоящие выборы взаимосвязаны.

По его словам, подобные решения «попахивают электоральными интригами». Песков также предупредил Киев об опасности «размахивания флагом войны» для решения электоральных проблем.

Пресс-секретарь также добавил, что ситуация, сложившаяся в Азовском море, требует глубокого анализа, но пока рада не приняла решение о введении военного положения, рано говорить о каких-либо ответных мерах со стороны России.

Обострение ситуации произошло 25 ноября, после того как три корабля военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России и нарушили конвенции ООН. Украина заранее не подала заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом «опасное маневрирование», из-за чего представители ВМФ России открыли по ним огонь. Позже три украинских судна «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» задержали сотрудники ФСБ.

В связи со сложившейся ситуацией в Азово-Керченском регионе Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что в связи с инцидентом в министерство вызовут временного поверенного в делах Украины в России, пишет «Газета.ру». Она также назвала провокацию в Азовском море заранее спланированной акцией.